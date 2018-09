Συναγερμός στο Σάλσμπερι: Απέκλεισαν περιοχή γύρω από εστιατόριο

Η βρετανική αστυνομία εκλήθη σε εστιατόριο της πόλης Σάλσμπερι, όπου δύο άνθρωποι έχουν αρρωστήσει.

Σύμφωνα με το Reuters η αστυνομία του Γουίλτσερ ειδοποιήθηκε από την υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών στο εστιατόριο Prezzo στο Σάλσμπερι έπειτα από ιατρικό περιστατικό που αφορά δύο ανθρώπους, έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Προληπτικά, το εστιατόριο και οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλεισθεί όσο οι αστυνομικοί ερευνούν το περιστατικό, αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία.

Ένας 16χρονος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε έναν άνθρωπο με ειδική στολή για τοξικά υλικά να κινείται μεταξύ του εστιατορίου και του ασθενοφόρου.

«Μου είπαν ότι αρρώστησαν δύο άνθρωποι εκεί. Είδα έναν άντρα με άσπρη στολή και μάσκα στο στόμα του να μπαινει και να βγαίνει από το εστιατόριο στο ασθενοφόρο», ανέφερε, ενώ ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο από την κινητοποίηση.

Μία άλλη μάρτυρας, η οποία καθόταν δίπλα στο ζευγάρι, ισχυρίζεται ότι τώρα θα πάει για αιματολογικές εξετάσεις. «Πώς στο καλό το πάθαμε αυτό; Ένα όμορφο γεύμα στο Prezzo μετατράπηκε σε έκτακτο περιστατικό, καθώς οι δύο διπλανοί σου αρρώστησαν σοβαρά και αποκλείστηκε όλη η περιοχή. Μας μετακίνησαν σε ασφαλές σημείο και θα υποβληθούμε σε αιματολογικές εξ ετάσεις στο νοσοκομείο του Σόλσμπερι», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικές αρχές στο Σόλσμπερι βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς στην ίδια περιοχή είχαν δηλητηριαστεί το Μάρτιο με τον νευροτοξικό παράγοντα νόβιτσοκ ο Ρώσος πρώην διπλός πράκτορας, Σεργκέι Σκριπάλ και η κόρη του Γιούλια.

Μάλιστα, το εστιατόριο Prezzo απέχει μόλις 300 μ. από το ιταλικό εστιατόριο Zizzi, όπου έτρωγε ο Ρώσος πρώην κατάσκοπος.

Να σημειωθεί ότι ο ρώσος πρώην διπλός πράκτορας Σεργκέι Σκριπάλ και η κόρη του Γιούλια βρέθηκαν αναίσθητοι τον Μάρτιο σε ένα παγκάκι στην περιοχή του Σάλσμπερι της Αγγλίας και όπως προέκυψε είχαν δηλητηριαστεί με τον νευροτοξικό παράγοντα νόβιτσοκ.

Επίσης, τον Ιούλιο, έχασε τη ζωή της στην κωμόπολη Εϊμσμπερι, σε απόσταση 13 χιλιομέτρων από το Σάλσμπερι, μια 44χρονη, η Ντον Στέρτζες, η οποία μαζί με τον σύντροφό της δηλητηριάστηκαν και εκείνοι με την ίδια ουσία. Όπως προέκυψε, ο σύντροφός της είχε μαζέψει από τα σκουπίδια ένα μπουκάλι αρώματος που προφανώς περιείχε νόβιτσοκ.

Ωστόσο, σε συνέντευξή που προβλήθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ρωσίας RT, δύο άνδρες που έμοιαζαν πολύ με τους φερόμενους ως υπόπτους της επίθεσης εναντίον του Σκριπάλ— φωτογραφίες των οποίων έδωσε η βρετανική αστυνομία στη δημοσιότητα–αρνήθηκαν ότι είναι αξιωματικοί της ρωσικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Αντικατασκοπίας.

Trouble in Salisbury again on New Street near the cathedral, no sign of what’s happened but there’s 1 fire engine, 1 ambulance and 4 police cars, a man in a full white body suit with a mouth-mask and police not allowed to tell us what’s happening @BBCNews @SpireFM @SkyNews pic.twitter.com/3XpNVkH9or