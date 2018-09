Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των νεκρών από υπερτυφώνα Μανγκούτ

Ο αριθμός των νεκρών στις Φιλιππίνες από το πέρασμα υπερτυφώνα Μανγκούτ έφτασε στους 59, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, επικαλούμενο τα τοπικά ΜΜΕ.

Άλλοι 47 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 16 αναφέρονται ως αγνοούμενοι, σύμφωνα με το τοπικό πόρταλ (Rappler) που επικαλείται αστυνομικές πηγές.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι τα θύματα ήταν 32, με τον αριθμό των αγνοουμένων στους 29.

This is what Typhoon Mangkhut, the strongest storm anywhere on the planet in 2018, is doing to rivers in the Philippines https://t.co/gzFviR3bx4 pic.twitter.com/EiQDVkIUfG