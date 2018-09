Νεκροί σε Φιλιππίνες και Ταϊβάν από τον υπερτυφώνα Μανγκούτ (vid)

Ο υπερτυφώνας Μανγκούτ, ο σφοδρότερος της φετινής χρονιάς, στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους σήμερα στις Φιλιππίνες, όπου έπληξε τις βόρειες περιοχές της χώρας με σφοδρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, καθώς και έναν πρώτο νεκρό στην Ταϊβάν, όπου μια γυναίκα παρασύρθηκε από την τρικυμιώδη θάλασσα.

Δύο γυναίκες βρέθηκαν θαμμένες κάτω από τη λάσπη, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από μια κατολίσθηση εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που προκαλεί ο τυφώνας, ο οποίος έπληξε τη νύκτα τις Φιλιππίνες. Προκάλεσε πτώσεις δένδρων, σήκωσε στέγες και προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης στη Λουζόν, το κύριο νησί του αρχιπελάγους των Φιλιππίνων.

Στην περιοχή που έπληξε ο τυφώνας κατοικούν περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι, μεγάλος αριθμός των οποίων σε πρόχειρες κατοικίες.

Μετά το πέρασμα του Μανγκούτ, ο οποίος κατευθύνεται πλέον προς τις πυκνοκατοικημένες ζώνες της νότιας Κίνας, οι φιλιππινέζοι διασώστες αναπτύχθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Οι άνεμοι έπνεαν κατά τόπους με ταχύτητα 330 χλμ/ώρα.

«Πιστεύουμε πως έχουν σημειωθεί πολλές ζημιές», δήλωσε η εθνική γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βιρτζίνια Ορόγκο.

Οι Φιλιππίνες πλήττονται κάθε χρόνο από μια εικοσαριά τυφώνες που προκαλούν εκατοντάδες νεκρούς και επιδεινώνουν τη φτώχεια.

Χιλιάδες άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στις βόρειες παραλιακές περιοχές της χώρας λόγω των κινδύνων να σημειωθούν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

«Απ' όλους τους φετινούς τυφώνες, αυτός εδώ (ο Μανγκούτ) είναι ο ισχυρότερος, οι άνεμοι που τον συνοδεύουν είναι οι σφοδρότεροι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χιρόσι Ισιχάρα της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

WATCH: Flood is already rising in Tuguegarao.



Stay safe everyone!#OmpongPH #TyphoonOmpong pic.twitter.com/Vbtu6QJx2r