Σοκαριστικό βίντεο από το πέρασμα του τυφώνα Φλόρενς

Συνοδευόμενος από ανέμους ταχύτητας 144 χλμ/ώρα ο τυφώνας Φλόρενς σαρώνει τη Βόρεια Καρολίνα φέρνοντας μαζί του πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και σοβαρές πλημμύρες.

Περίπου 150 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν απο τα νερά στα σπίτια τους στην πόλη του Νιου Μπερν με τα σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να τους απομακρύνουν την ώρα που οι τοπικές Αρχές προειδοποιούν για περαιτέρω άνοδο της στάθμης των υδάτων στην περιοχή και καλούν τους κατοίκους να «ανεβούν στον δεύτερο όροφο των σπιτιών τους».

Ο γειτονικός ποταμός Neuse ξεχείλισε χθες βράδυ καθώς η στάθμη του ανέβηκε πάνω από τρία μέτρα σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρων Κυκλώνων.

Την ίδια ώρα πάνω από 60 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά ανασύρθηκαν από ξενοδοχείο που κατέρρευσε στο Τζάκσονβιλ. Ο τυφώνας άνοιξε τρύπα σε τοίχο του ξενοδοχείου Triangle Motor Inn προκαλώντας την κατάρρευσή της στέγης ενώ κοιμόντουσαν μέσα οι πελάτες. Άμεση ήταν η επέμβαση αστυνομίας και πυροσβεστικής, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.

Οι άνεμοι ουρλιάζουν λυγίζοντας τα δέντρα στις ακτές της Βόρειας και Νότιας Καρολίνα καθώς ξεκίνησε ήδη η επίθεση των στοιχείων της Φύσης που μπορεί να διαρκέσει μέρες και να μετατρέψει σε «υδάτινο κόσμο» μια εκτεταμένη περιοχή λόγω της παλίρροιας και των σφοδρών βροχοπτώσεων.

ROOF BLOWN OFF this store in New Bern, NC. Hurricane Florence making significant impacts along NC coastline. LIVE coverage continues on WeatherNation. #Florence pic.twitter.com/nJreW8IJsf