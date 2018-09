Δείτε πότε είναι παράνομη η πώληση καρτών SIM

To Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε σήμερα ως "επιθετική εμπορική πρακτική" την πώληση καρτών SIM (κινητών τηλεφώνων) με προεγκατεστημένες και "always on" υπηρεσίες με χρέωση, χωρίς προηγουμένως να έχει ενημερωθεί ο αγοραστής.

Το ΔΕΕ κρίνει τη συμπεριφορά αυτή "παροχή μη παραγγελθέντων", ως προς την οποία "μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις από εθνική αρχή διαφορετική από εκείνη που προβλέπει το Δίκαιο της Ένωσης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών", κρίνοντας επί υποθέσεως που αφορούσε τις πρακτικές της Wind και Vodafone στην Ιταλία. Για τον ίδιο λόγο νωρίτερα το 2012, η Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ιταλική Αρχή προστασίας του ανταγωνισμού και της αγοράς, «AGCM») επέβαλε πρόστιμα στις εν λόγω δύο εταιρίες. Το ΔΕΕ κάνει λόγο για "σύμφωνα με την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, αθέμιτη και, ειδικότερα, επιθετική πρακτική υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις".

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο τονίζει ότι "η ζήτηση ορισμένης υπηρεσίας πρέπει να αποτελεί ελεύθερη επιλογή εκ μέρους του καταναλωτή. Επομένως, εφόσον ο καταναλωτής δεν έχει λάβει πληροφορίες ούτε σχετικά με το κόστος των υπηρεσιών ούτε όσον αφορά αυτή καθαυτήν την προεγκατάσταση και εκ των προτέρων ενεργοποίησή τους στην αγορασθείσα κάρτα SIM (στοιχείο που οφείλει να ελέγξει το αιτούν δικαστήριο), δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι έχει επιλέξει ελεύθερα την παροχή των υπηρεσιών αυτών".

Κρίνει δε, επιπλέον, ότι "άνευ σημασίας στο πλαίσιο αυτό είναι το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση των υπηρεσιών απαιτούσε μια ενσυνείδητη ενέργεια εκ μέρους του καταναλωτή" και "ομοίως, άνευ σημασίας είναι το γεγονός ότι ο καταναλωτής είχε τη δυνατότητα να ζητήσει ή να προβεί ο ίδιος στην απενεργοποίηση των υπηρεσιών αυτών, δεδομένου ότι δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί για την ύπαρξή τους".

Το ΔΕΕ κρίνει ότι "δεν είναι προφανές ότι ο μέσος αγοραστής καρτών SIM μπορεί να έχει επίγνωση του ότι αυτή περιλαμβάνει προεγκατεστημένες και εκ των προτέρων ενεργοποιημένες υπηρεσίες, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν πρόσθετα έξοδα, ή του ότι διάφορες εφαρμογές ή η ίδια συσκευή είναι δυνατόν να συνδεθούν στο διαδίκτυο εν αγνοία του, ούτε ότι διαθέτει επαρκείς τεχνικές γνώσεις ώστε να απενεργοποιήσει μόνος του τις υπηρεσίες αυτές ή τις αυτόματες συνδέσεις μέσω της συσκευής του".