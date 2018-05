Η Βόρεια Κορέα απελευθέρωσε τρεις Αμερικανούς κρατούμενους

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω twitter, την απελευθέρωση τριών Αμερικανών πολιτών οι οποίοι κρατούνταν στην Βόρεια Κορέα.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο twitter: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι ο υπουργός Εξωτερικών Mike Pompeo είναι στον αέρα και στην πορεία του πίσω από τη Βόρεια Κορέα με τους 3 υπέροχους κυρίους που όλοι ανυπομονούν να συναντήσουν. Φαίνονται να είναι καλά στην υγεία τους. Επίσης, καλή ήταν η συνάντηση με τον Kim Jong Un. Ρύθμιση ημερομηνίας και τοποθεσίας (σ.σ της επερχόμενης συνάντησης κορυφής Τραμπ – Κιμ).»

Αξίζει να σημειώσουμε, ότι το διπλωματικό επίσημο ταξίδι στη Βόρεια Κορέα, πραγματοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερκών, Μάικ Πομπέο.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.