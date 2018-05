Πυραυλική επίθεση σε στρατιωτική βάση στη Δαμασκό (vid+pics)

Δυνάμεις του Ισραήλ φαίνεται να έχουν πλήξει στόχους με πυραύλους κοντά στη Δαμασκό, σύμφωνα με τα Al Masdar News, μία ώρα μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ για απόσυρση από την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν.

Αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας εξαπέλυσαν επιδρομή ενάντια σε μια στρατιωτική θέση των συριακών δυνάμεων στην περιοχή Αλ Κισουά, νότια της Δαμασκού, δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς ένας διοικητής μιας τοπικής συμμαχίας δυνάμεων, που πολεμούν στο πλευρό του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ .

Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA ανέφερε ότι εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Αλ Κισουά και ότι η συριακή αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε δύο ισραηλινούς πυραύλους στην ίδια περιοχή.

Πηγές του συριακού στρατού φαίνεται να έχουν επιβεβαιώσει στα τοπικά μέσα ότι οι επιθέσεις προέρχονται από το Ισραήλ.

Νωρίτερα, σε κόκκινο συναγερμό τέθηκε ο στρατός του Ισραήλ έπειτα από κινήσεις Ιρανών στη Συρία.

Σύμφωνα με το RT, δεν υπήρξε κάποια επίσημα απάντηση από το Ισραήλ.

Να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το Ισραήλ φαίνεται να πιστεύει ότι η Τεχεράνη ετοιμαζόταν για κτύπημα, ως απάντηση στον βομβαρδισμό της βάσης T4 στις 9 Απριλίου, στην οποία επτά Ιρανοί έχουν σκοτωθεί.

Πηγή στο αεροδρόμιο της Βηρυτού που επικαλείται το RT αναφέρει ότι στρατιωτικά αεροσκάφη του Ισραήλ εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο του Λιβάνου την ώρα της επίθεσης στο Kisweh.

Πάντως, σύμφωνα με το sputniknews, δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες.

Image from the reported attack in the industrial area of Al-Kissweh south of #Damascus pic.twitter.com/zwMqNsvYcT — Danny Makki (@Dannymakkisyria) May 8, 2018

#BREAKING Assad regime claims it has intercepted two Israeli missiles that were fired towards a base in #Damascus area pic.twitter.com/N5eMDq5Gw8 — Guy Elster (@guyelster) May 8, 2018