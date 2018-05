Σε συναγερμό το Ισραήλ λόγω κινητοποίησης Ιράν σε Συρία

Σε συναγερμό βρίσκεται ο ισραηλινός στρατός μετά από εντοπισμό «παράξενης» κινητοποίησης του ιρανικού στρατού στη Συρία.

Σύμφωνα με το RT, τα καταφύγια στα υψώματα Γκολάν βρίσκονται σε ετοιμότητα σε αναμονή επίθεσης από το Ιράν.

Να θυμίσουμε ότι οποιαδήποτε απειλή από το Ιράν στο Ισραήλ, αποτελεί επίσης απειλή για την Κύπρο λόγω γεωγραφικής εγγύτητας, δήλωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

Σύμφωνα με το Reuters το Ισραήλ έχει ετοιμάσει τα αμυντικά του συστήματα ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις «βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για επίθεση». Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έχει μηνύσει στις τοπικές αρχές στα υψώματα Γκολάν να «ξεκλειδώσουν και να ετοιμάσουν τα καταφύγια».

Η προετοιμασία έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για αποχώρηση από τη συμφωνία πυρηνικών με το Ιράν.

Εν τω μεταξύ την Κυριακή, Ισραηλινά μέσα ανέφεραν ότι ο στρατός και οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εντοπίσει προετοιμασίες από τις ιρανικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων της Hezbollah και άλλων ενόπλων δυνάμεων, για επίθεση ενάντια στο Ισραήλ σε στόχος στα βόρεια.

Israeli military tells Israeli civilians on the Golan Heights to ready their bomb shelters after the military picked up "irregular activity of Iranian forces in Syria". Warning issued minutes before Trump's speech due to start. pic.twitter.com/sI4ywpNJHH