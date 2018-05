Ο Τραμπ ανακοινώνει απόφαση για πυρηνική συμφωνία με Ιράν

Την Τρίτη (8/5) στις 21:00 ώρα Ελλάδας - Κύπρου θα ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ την απόφασή του για την πυρηνική συμφωνία του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του στο twitter ότι θα ανακοινώσει την απόφασή του για το εάν η Ουάσινγκτον θα αποχωρήσει ή όχι από τη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν την Τρίτη στις 14:00 (τοπική ώρα), 21:00 ώρα Ελλάδας - Κύπρου.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από τη συμφωνία, γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ), που είχε υπογραφτεί το 2015 η οποία επέβαλε περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας με αντάλλαγμα άρση μέρους των κυρώσεων που επιβάλλονταν στη χώρα.

"Θα ανακοινώσω την απόφασή μου για τη Συμφωνία του Ιράν αύριο στον Λευκό Οίκο στις 14:00", τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος με σημερινή του ανάρτηση στο twitter.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.