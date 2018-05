Έπεσε ο μύθος:Το αγαπημένο σουηδικό έδεσμα είναι τουρκικό!

Μικροί και μεγάλοι τρελαίνονται για τα σουηδικά κεφτεδάκια. Είναι το φαγητό σήμα κατατεθέν της χώρας.

Όμως ήρθε μια αποκάλυψη που συγκλόνισε τους πάντες: τελικά δεν είναι σουηδικά, αλλά τουρκικά.

Η... αποκάλυψη έγινε από τον επίσημο λογαριασμό της χώρας στο twitter, το @swedense, και όπως ήταν φυσικό τα τουρκικά μέσα υποδέχτηκαν το νέο με ιδιαίτερη ευχαρίστηση.

«Τα σουηδικά κεφτεδάκια στην πραγματικότητα στηρίζονται σε μια συνταγή που έφερε στη χώρα ο βασιλιάς Κάρολος ΧΙΙ από την Τουρκία στις αρχές του 18ου αιώνα», αναφερόταν στον επίσημο λογαριασμό της Σουηδίας.

«Αυτά τα διάσημα σουηδικά κεφτεδάκια που τρώτε στα Ikea είναι στην πραγματικότητα τουρκικά, παραδέχεται η σουηδική κυβέρνηση, τουίταρε το TRT World, η τουρκική κρατική τηλεόραση, φτιάχνοντας μάλιστα ολόκληρο βιντεάκι.

Το πρακτορείο Anadoly της Τουρκίας μίλησε ακόμη και με την Annie Mattson, του τμήματος λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, η οποία επιβεβαίωσε ότι όταν έχασε μια σημαντική μάχη κατά της Ρωσίας το 1709, ο Κάρολος και ότι έμεινε από τον στρατό του κατέφυγαν στη Μολδαβία της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM