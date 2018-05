Έκρηξη με δεκάδες τραυματίες στο Λονδίνο (vid)

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε συνοικία του βόρειου Λονδίνου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 10 άτομα, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία, ενώ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 30 τραυματίες.

«Δέκα άτομα φέρουν ελαφρά τραύματα μετά το άναμμα μεγάλης φωτιάς σε παραδοσιακή Εβραϊκή γιορτή στην οδό Ravensdale, του Stamford Hill. Δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί», σημειώνει σε tweet της η αστυνομία.

Ten individuals suffered minor injuries following large fire lit as part of local Jewish community celebration in Ravensdale Road, Stamford Hill. No criminal allegations reported. No serious injuries.