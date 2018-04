Η κίνηση των 12 σωματοφυλάκων του Κιμ που προκάλεσε εντύπωση

Μία ιστορική μέρα ξημέρωσε για τη χερσόνησο της Κορέας, μετά τη συνάντηση του ηγέτη του Βορρά Κιμ Γιονγκ Ουν με τον πρόεδρο του Νότου Μουν Τζε-ιν, καθώς, πέραν του ότι μιλάμε για την πρώτη σύνοδο μεταξύ των δύο χωρών εδώ και πολύ καιρό, ο Κιμ πέρασε τα κορεατικά σύνορα για πρώτη φορά από το 1953, όταν και ο πόλεμος της Κορέας έληξε με εκεχειρία (δεν έχει υπογραφεί ειρήνη ακόμα).

Μετά τη συνάντηση, ο Κιμ Γιονγκ Ουν μπήκε σε μία λιμουζίνα, καθώς επέστρεφε στον Βορρά για γεύμα. Όμως το μπαλέτο του είναι αυτό που έκλεψε την παράσταση. Όχι, δεν πρόκειται για τίποτα μέλη των μπολσόι, αλλά για 12 άρτια εκπαιδευμένους σωματοφύλακες, οι οποίοι όχι μόνο συνοδεύουν τη λιμουζίνα με τα πόδια, όχι μόνο κάνουν τζόγκινγκ γύρω από το αυτοκίνητο, αλλά το κάνουν και συγχρονισμένα με βήμα παρέλασης!

Όπως αναφέρει το CNN πολύ εύστοχα, είναι ένα βίντεο που σε υπνωτίζει, καθώς οι 12 σωματοφύλακες κινούνται τόσο ομοιόμορφα, που νιώθεις ότι πρόκειται για μία κίνηση! Βέβαια, αν αυτό οφείλεται μόνο στην εκπαίδευση ή αν παίζει ρόλο και ο φόβος για το τι θα προκύψει αν δεν τα καταφέρουν, δεν θα το μάθουμε ποτέ.

Kim Jong Un waves goodbye at the #InterKoreanSummit (accompanied, of course, by his now-famous jogging bodyguards) https://t.co/6FVLuHfEVR pic.twitter.com/IL8wBQosO6