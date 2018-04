Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στην Αριζόνα

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους σημειώθηκε πριν από λίγο στην Αριζόνα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την πρώτη πληροφόρηση, ο πιλότος πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το σύστημα εκτίναξης πριν τη συντριβή και έχει εντοπιστεί ζωντανός.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μαχητικό που συνετρίβη είναι τύπου F-16.

Οι λόγοι της συντριβής του αμερικανικού F-16, παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι.

Military Aircraft Goes Down In Arizona, Pilot Ejected - https://t.co/Qk7JVIn760 pic.twitter.com/fwIEwNom9g