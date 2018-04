Μπουλούτ: Κατεβάσαμε όλες τις σημαίες από τις βραχονησίδες

Ο Γιγίτ Μπουλούτ προκαλεί λέγοντας ότι «θα ήταν ντροπή για εμάς να κάνουμε πόλεμο με την Ελλάδα για τεχνικούς λόγους. Θα ήταν σαν ένας ενήλικος να χτυπάει ένα παιδί στην κούνια».

Νέους ισχυρισμούς για την απομάκρυνση των ελληνικών σημαιών από βραχονησίδες έκανε ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Γιγί Μπουλούτ, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη υποστήριξε ότι οι Τούρκοι δεν κατέβασαν μόνο μια σημαία, όπως είπε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπιναλί Γιλντιρίμ, αλλά «κατέβασαν σε ένα βράδυ» ;oλες τις σημαίες από τις «αμφισβητούμενες βραχονησίδες».

Ο ίδιος υποστήριξε, μάλιστα, ότι η επιχείρηση των Τούρκων καταγράφηκε και σε βίντεο, «το οποίο στη συνέχεια στείλαμε στην ελληνική κυβέρνηση».

Συνεχίζοντας, δε, την προκλητική ρητορική του, ο Μπουλούτ είπε ότι «θα ήταν ντροπή για εμάς να κάνουμε πόλεμο με την Ελλάδα για τεχνικούς λόγους. Θα ήταν σαν ένας ενήλικος να χτυπάει ένα παιδί στην κούνια, αν εξετάσει κανείς τον συσχετισμό δυνάμεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία».

Σύμφωνα, τέλος, με τον δημοσιογράφο Αμπντουλάχ Μποζγκούρτ, που έφερε στη δημοσιότητα τις νέες προκλητικές δηλώσεις του συμβούλου του προέδρου Ερντογάν, ο Μπουλούτ κατηγόρησε Έλληνες υπουργούς ότι είναι «αντι-ισλαμιστές και αντι-Τούρκοι».

Ο Μπουλούτ, κατά την ίδια πηγή, προειδοποίησε, τέλος, την Ελλάδα ότι «θα πληρώσει βαρύ τίμημα αν δεν αλλάξει τη συμπεριφορά της».

Υπενθυμίζεται ότι η εφημερίδα Hurriyet την περασμένη Τρίτη σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της είχε υποστηρίξει ότι οι τουρκικές αρχές, όταν αντιλήφθηκαν την Παρασκευή, 13 Απριλίου, ότι ανέβηκε η σημαία σε μια βραχονησίδα, στη συνέχεια ενημέρωσαν το Σάββατο σε «κάθε βαθμίδα» τις ελληνικές αρχές και ζήτησαν να κατέβει η σημαία. Όταν, σύμφωνα με τη Hurriyet, δεν υπήρξε αντίδραση, τότε άνδρες των υποβρυχίων καταστροφών του τουρκικού λιμενικού (SAT) πήγαν την Κυριακή στη βραχονησίδα και κατέβασαν μόνοι τους την ελληνική σημαία.

"Now, it would be embarrassing to wage a war against #Greece from a technical point of view. It almost like a grown man hitting a baby in the crib when looked at the balance of power between #Turkey and Greece", says president #Erdogan's chief advisor Yigit Bulut in state TV. pic.twitter.com/k6hwIKX9Wt