ΗΠΑ: Γυμνός ένοπλος σκόρπισε τον θάνατο σε εστιατόριο

Ένας άνδρας, φορώντας μόνο ένα πράσινο τζάκετ, πυροβόλησε και σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον τρεις ακόμα σε ένα κατάστημα Waffle House κοντά στο Νάσβιλ του Τενεσί νωρίς σήμερα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο άνδρας, οπλισμένος σύμφωνα με περιγραφές με ένα ημιαυτόματο τουφέκι τύπου AR-15, εισήλθε στο κατάστημα εστίασης λίγο πριν τις 3.30 πμ (τοπική ώρα), οπλισμένος.

Ο άνδρας «άνοιξε πυρ» κατά των υπευθύνων του καταστήματος, ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter η αστυνομία του Νάσβιλ, προσθέτοντας ότι ένας εκ των υπευθύνων του πήρε το όπλο ύστερα από πάλη.

Το όχημα του δράστη ήταν καταχωρημένο στον 29χρονο Τράβις Ράινκινγκ, από το Μόρτον του Ιλινόις, τον οποίο η αστυνομία ταυτοποίησε ως το άτομο που σχετίζεται με το περιστατικό.

Αρχικά η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι νεκροί ήταν τρεις και οι τραυματίες τέσσερις.

Ένας από τους τραυματίες κατέληξε στο πανεπιστημιακό ιατρικό κέντρο Βάντερμπιλτ, σύμφωνα με την Τζένιφερ Γουέτσελ, εκπρόσωπο του νοσοκομείου. Τα δύο άλλα άτομα που νοσηλεύονται ακόμα είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, πρόσθεσε. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό εάν το τέταρτο άτομο είναι μεταξύ αυτών που νοσηλεύονται.

Όπως δήλωσε η αστυνομία στο CNN, ο άνδρας έβγαλε το τζάκετ που φορούσε πριν εγκαταλείψει πεζός το σημείο. Ένας άνδρας, γυμνός από τη μέση και πάνω που φορούσε παντελόνι και εκτιμάται ότι είναι ο Ράινκινγκ, εθεάθη σε δασική περιοχή κοντά στο εστιατόριο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία αναζητά τον δράστη και δεν είναι ακόμα σαφές εάν φέρει και άλλο όπλο. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι και ένα δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς στην περιοχή ίσως να συνδέεται με την υπόθεση αυτή. Οι αρχές επεσήμαναν ότι άνδρας θεωρείται πως είναι ακόμα οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

BREAKING: 3 persons fatally shot & 4 others wounded at the Waffle House, 3571 Murfreesboro Pike. Gunman opened fire @ 3:25 a.m. A patron wrestled away the gunman's rifle. He was nude & fled on foot. He is a white man with short hair. pic.twitter.com/d1qxRxsGNx