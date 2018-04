Ερντογάν: Ειρήνη με την Ελλάδα - Όχι άλλες εντάσεις

Έκκληση για ειρήνη με την Ελλάδα και αποφυγή νέων εντάσεων έκανε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τις δηλώσεις μεταδίδει το πρακτορείο Ανατολού.

#BREAKING Erdogan calls for peace with Greece, says he does not want any more tensions

Όπως ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος, στην τελευταία επίσκεψή του στην Ελλάδα διαπίστωσε ότι ο "νέος και δυναμικός" Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θέλει να κάνει ένα "νέο βήμα".

#BREAKING 'Young, dynamic [Greek PM] Tsipras desires to take new step, in my last visit I have seen [Greek] president in same spirit': Erdogan