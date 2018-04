Ένα drone αναστάτωσε ολόκληρη την Σαουδική Αραβία (vid)

Τον γύρο του διαδικτύου έκαναν αναφορές για πυροβολισμούς που ακούστηκαν κοντά στο παλάτι του Βασιλιά Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας το βράδυ του Σαββάτου.

Κάποιες από αυτές μιλούσαν για ενδεχόμενο πραξικόπημα, με τον βασιλιά να έχει φυγαδευτεί σε στρατιωτική βάση.

Ωστόσο, το παλάτι "έβαλε τα πράγματα στην θέση τους" εκδίδοντας ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ένα drone πλησίασε υπερβολικά πολύ, με αποτέλεσμα όλοι οι μηχανισμοί ασφαλείας να ενεργοποιηθούν και αυτό να καταρριφθεί.

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة #الرياض بأنه عند الساعة 19:50 من مساء اليوم السبت الموافق 5 / 8 / 1439 هـ لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامى بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)= pic.twitter.com/9gWAnKWe1D — واس (@spagov) April 21, 2018

No coup attempt in Riyadh. A toy drone/plane got too close too the King’s palace and was shot down. #SaudiArabia #Riyadh — Margherita Stancati (@margheritamvs) April 21, 2018

BREAKING: Unconfirmed reports of a coup attempt in #Saudi as gunfire is heard near the royal palace in Riyadh, the Saudi capital.



King Salman reportedly moved to a safe bunker, reportedly at a nearby Air Force base. Ongoing situation. pic.twitter.com/Y3bPGxNK88 — Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) April 21, 2018

Breaking: Early reports of an incident, possibly a shooting, at or near the Saudi Arabian Palace in Riyadh. The king has reportedly been evacuated. (Via @GhanemAlmasarir) pic.twitter.com/pOAlQW75Oz — PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 21, 2018