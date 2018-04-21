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News International Sl Ένα drone αναστάτωσε ολόκληρη την Σαουδική Αραβία (vid)

Ένα drone αναστάτωσε ολόκληρη την Σαουδική Αραβία (vid)

Διεθνή SigmaLive

Τον γύρο του διαδικτύου έκαναν αναφορές για πυροβολισμούς που ακούστηκαν κοντά στο παλάτι του Βασιλιά Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας το βράδυ του Σαββάτου. 

Κάποιες από αυτές μιλούσαν για ενδεχόμενο πραξικόπημα, με τον βασιλιά να έχει φυγαδευτεί σε στρατιωτική βάση.

Ωστόσο, το παλάτι "έβαλε τα πράγματα στην θέση τους" εκδίδοντας ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ένα drone πλησίασε υπερβολικά πολύ, με αποτέλεσμα όλοι οι μηχανισμοί ασφαλείας να ενεργοποιηθούν και αυτό να καταρριφθεί. 

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