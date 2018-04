Ερντογάν: Ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές στην Τουρκία

Την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι βουλευτικές και προεδρικές εκλογές στην Τουρκία θα διεξαχθούν στις 24 Ιουνίου.

Στις δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Τουρκίας εξήγησε την κίνηση αυτή επικαλούμενος τις έκτακτες εξελίξεις στην Συρία αλλά και την οικονομική κατάσταση.

Yπενθυμίζεται ότι, ο Τούρκος Πρόεδρος είχε συνάντηση με τον αρχηγό του ακροδεξιού κόμματος ΜΗΡ, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κατά την οποία συζήτησαν την πρόταση του τελευταίου για πρόωρες εκλογές, προκειμένου να υπάρξει συσπείρωση που θα δώσει ένα απαραίτητο μάθημα στους εχθρούς της Τουρκίας.

Νωρίτερα, ο Νεβλέτ Μπαχτσελί, υποστήριξε ότι με τις παρούσες συνθήκες είναι δύσκολο για την Τουρκία να περιμένει μέχρι τις εκλογές του 2019.

Ο 70χρονος Μπαχτσελί, που παλαιότερα επέκρινε δριμύτατα τον Ερντογάν, είναι πλέον ένας από τους κυριότερους συμμάχους του. Το MHP και το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Τούρκου προέδρου έχουν συνάψει συμφωνία εκλογικής συνεργασίας ενόψει των επόμενων εκλογών.

Οι προσεχείς διπλές προεδρικές και βουλευτικές εκλογές είναι κρίσιμες για την Τουρκία καθώς θα σηματοδοτήσουν την έναρξη της ισχύος των περισσότερων μέτρων που ενισχύουν τις εξουσίες του προέδρου της χώρας, τα οποία εγκρίθηκαν με το δημοψήφισμα για την τροποποίηση του συντάγματος, τον Απρίλιο του 2017.

#BREAKING President Erdogan says Turkey to hold early elections on June 24 this year

#BREAKING Turkish President Erdoğan announces Turkey will head to early polls on 24th June after talks with MHP leader Bahçeli earlier today, cites regional developments and the neccesity to overcome uncertainty pic.twitter.com/aNrOo1ZOHp