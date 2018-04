Έκρηξη στον αέρα σε κινητήρα αεροσκάφους-Βίντεο απ'την πτήση

Απίστευτο σκηνικό στον αέρα.

Ενώ η πτήση των Southwest Airlines αντιμετώπιζε μηχανικό πρόβλημα με τον ένα κινητήρα, επιβάτης ανέβασε βίντεο από το facebook του λέγοντας ότι «κάτι δεν πάει καλά με το αεροπλάνο κι ότι μπορεί αυτό να συντριβεί». Εν ώρα πτήσης, το αεροσκάφος έκανε έκρηξη.

Εν τέλει το αεροσκάφος προσγειώθηκε αναγκαστικά.

Το αεροσκάφος εκτελούσε διαδρομή Νέα Υόρκη – Ντάλας.

Το αεροσκάφος, ένα Boeing 737-700 έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Φιλαδέλφεια και τουλάχιστον ένας από τους επιβάτες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χτυπήθηκε από θραύσμα όταν διαλύθηκε ο κινητήρας. Οι επιβαίνοντες κάνουν λόγο για «έκρηξη».

Η πτήση 1380- με 149 επιβάτες- κατευθυνόταν από τη Ν. Υόρκη προς το Ντάλας, όταν ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Φιλαδέλφεια.

Μία γυναίκα που επέβαινε στο αεροσκάφος παραλίγο να εκτοξευθεί από αυτό, όταν έσπασε το παράθυρο, σύμφωνα με τον Τον Μπάουρ, ο γιος του οποίου ταξίδευε με την πτήση. «Την τράβηξαν πίσω οι άλλοι επιβάτες», υποστήριξε ο ίδιος μιλώντας στο NBC.

