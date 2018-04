Συρία:Πύραυλοι στη Χομς-Δείχνουν Ισραήλ πίσω από την επίθεση

Σύμφωνα με έκτακτη επικαιρότητα του Russian Today, αυτή την ώρα η συριακή πόλη Χομς πλήττεται από πυραύλους.

Το RT επικαλείται συριακά ΜΜΕ για τη μετάδοση της είδησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα συστήματα αεράμυνας της Συρίας ενεργοποιήθηκαν μετά από επίθεση με πυραύλους που δέχτηκε η Χομς.

Δεν διευκρινίζεται, μέχρι στιγμής, από που προέρχεται η επίθεση. Ως πιθανότερος στόχος, αναφέρεται η στρατιωτική βάση «Shayrat Airbase», σύμφωνα με το δημοσίευμα του RT, τ' οποίο επικαλείται το κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει δημοσιογράφος του «SANA», κάποιοι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν από τη συριακή αεροπορική άμυνα. Σύμφωνα με κάποια συριακά μέσα αναχαιτίστηκαν συνολικά 8 πύραυλοι, ενώ άλλα ΜΜΕ κάνουν λόγο για αναχαίτιση 9 πυραύλων.

#UPDATE

Military source: 3 missiles fired at Dumayer airbase in #Damascus

6 missiles fired at Shayrat airbase in #Homs

All of theme downed by air-defense systems#BREAKING #SYRIA pic.twitter.com/EvEthT3LEO