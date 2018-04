Πυρά Νετανιάχου κατά Άσαντ – Στήριξη σε ΗΠΑ

Σκληρή γλώσσα από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό προς τον Πρόεδρο Άσαντ. «Οι απερίσκεπτες προσπάθειές του για την εξουσία και η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής θέτουν σε κίνδυνο τη Συρία», διαμηνύει ο Βενιαμίν Νετανιάχου.

Προσθέτει δε ότι η «παράδοξη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η παροχή μελλοντικής βάσης στο Ιράν και τους αντιπροσώπους του, θέτουν σε κίνδυνο την χώρα».

Η στήριξη του Ισραήλ στον Αμερικανό Πρόεδρο, παραμένει αμετάβλητη, υπογράμμισε.

It should be clear to President Assad that his reckless efforts to acquire and use weapons of mass destruction, his wanton disregard for international law and his provision of a forward base for Iran and its proxies endanger Syria.