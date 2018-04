Δείτε Live εικόνα από τo βομβαρδισμένο τοπίο στη Συρία

Σκηνές απόλυτης καταστροφής καταγράφουν διάφορα βίντεο τα οποία κάνουν τον γύρο του κόσμου, μετά από την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, Γαλλίας και Βρετανίας στη Συρία.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο, στο πάνω μέρος της είδησης, ο βομβαρδισμός προκάλεσε ζημιές και άφησε πίσω του συντρίμμια. Οι δρόμοι της Συρίας, μοιάζουν με βομβαρδισμένο τοπίο.

Live from the Center for Scientific Research in #Barzeh, #Syria - #SyriaStrikes #missileattack https://t.co/ZCE9IseZIt