Ν. Τραμπ για Συρία: Αποστολή εξετελέσθη

«Αποστολή εξετελέσθη». Αυτό αναφέρει με νέα τοποθέτηση του μέσω twitter ο Αμερικανός Πρόεδρος Ν. Τραμπ αναφορικά με την πολεμική επιχείρηση στη Συρία τα ξημερώματα του Σαββάτου 14/4.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημειώνει ότι ήταν μια τέλεια επιδρομή ευχαριστώντας παράλληλα την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για τη σοφία και την στρατιωτική του ισχύ.

«Δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο αποτέλεσμα», τόνισε

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!