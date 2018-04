Απάντηση Ρωσικού ΥΠΑΜ για την επίθεση στη Συρία

Την δική του εκδοχή για το χτύπημα ΗΠΑ-Γαλλίας-Η.Β στη Συρία δίνει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας

Ρωσικό ΥΠΑΜ: «Πιστεύουμε ότι αυτή η αεροπορική επίθεση δεν αποτελεί απάντηση στη ζητούμενη χημική επίθεση αλλά αντίδραση στις επιτυχίες που επιτεύχθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας στον αγώνα τους για απελευθέρωση της επικράτειάς τους από τη διεθνή τρομοκρατία

«Η Ρωσία θα μελετήσει ενδεχόμενο προμήθειας S-300 σε Συρία»

Η επίθεση συνέβη την ημέρα κατά την οποία έπρεπε να προχωρήσει η αποστολή του OPCW (Οργανισμός Απαγόρευσης Χημικών Όπλων) στην έρευνα σχετικά τη χημική επθθεση στην Ντούμα.»

