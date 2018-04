Καρέ-καρέ αναχαίτιση πυραύλου από συριακή αντιαερ/ική άμυνα

Βίντεο που μετέδωσαν οι συριακές αρχές δείχνει την αναχαίτιση ενός πυραύλου από τη συριακή αντιαεροπορική άμυνα.

«Ο Θεός να σας ευλογεί, ο Θεός να σας ευλογεί», ακούγεται ένας άνθρωπος να λέει λίγο μετά την αναχαίτιση του πυραύλου.

«Αμερικανοί μπάσταρδοι», ακούγεται να λέει ο ίδιος άνθρωπος στο βίντεο. Ο συριακός στρατός υποστηρίζει ότι κατέρριψε 20 πυραύλους στη διάρκεια της επιχείρησης των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας. Όταν ρωτήθηκε για τους πυραύλους κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Πεντάγωνου δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τις αναφορές αυτές.

