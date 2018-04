Φωτογραφίες και βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στη Συρία

Η προαναγγελθείσα επίθεση των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας στη Συρία σημειώθηκε τελικά τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τα χτυπήματα ανακοίνωσε ο ίδιος ο προεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 04.00 (ώρα Ελλαδος) σε ομιλία του προς το αμερικανικό έθνος. Οι επιθέσεις αποτελούν αντίποινα για τη χρήση χημικών όπλων από τη συριακή κυβέρνηση του Μπασάρ Αλ Άσαντ κατά του δικού του λαού και όπως είπε ο Τραμπ στη δήλωσή του: «Αυτές δεν είναι οι πράξεις ενός ανθρώπου. Είναι το έγκλημα ενός τέρατος».

Η επίθεση ολοκληρώθηκε μέσα σε 60 λεπτά όπως ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και επί του παρόντος δεν έχει προγραμματιστεί καμία άλλη επιχείρηση. Οι συμμαχικές δυνάμεις φρόντισαν να αποφύγουν να χτυπήσουν ρωσικές δυνάμεις, που έχουν μαζική παρουσία στη χώρα, δήλωσε ο αρχηγός του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας, στρατηγός Τζόζεφ Ντάνφορντ, πρόσθεσε όμως ότι η Μόσχα δεν είχε προειδοποιηθεί εκ των προτέρων για την επέμβαση. Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Μάτις, που επίσης έκανε δηλώσεις, σημείωσε ότι οι επιθέσεις στόχευαν τη συριακή κυβέρνηση και ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της έπληξαν τη Συρία σφοδρότερα από ό,τι τον περασμένο χρόνο. Συμπλήρωσε και εκείνος ότι δεν έχουν σχεδιαστεί άλλες επιθέσεις στη Συρία.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, τα χτυπήματα που άρχισαν στις 04:00 (ώρα Κύπρου) έπληξαν τρεις στόχους που συνδέονται με το συριακό πρόγραμμα χημικών όπλων, τον έναν κοντά στη Δαμασκό και τους δύο άλλους στην περιοχή της Χομς, στην κεντρική Συρία. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκαν ένα επιστημονικό ερευνητικό κέντρο και στρατιωτικές βάσεις στη Δαμασκό. Πράγματι στη Δαμασκό, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για ισχυρες εκρήξεις, καπνοί αναδύθηκαν από την ανατολική πλευρά της πρωτεύουσας της Συρίας.

