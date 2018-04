ΕΚΤΑΚΤΟ: ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία βομβαρδίζουν τη Συρία(vid)

Την στρατιωτική επέμβαση στη Συρία σε συνεργασία με την Γαλλία και τη Βρετανία ανακοίνωσε από τον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/4).

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε επιθέσεις ακριβείας ενάντια σε εγκαταστάσεις χημικών όπλων στη Συρία.

Οι επιθέσεις αποτελούν αντίποινα για τη χρήση χημικών όπλων από τη συριακή κυβέρνηση του Μπασάρ Αλ Άσαντ κατά του δικού του λαού. «Αυτές δεν είναι οι πράξεις ενός ανθρώπου», δήλωσε ο Tραμπ. «Είναι το έγκλημα ενός τέρατος».

Την ώρα που ο Τραμπ ενημέρωνε τους Αμερικανούς για την απόφασή του να χτυπήσει τη Συρία, στη Δαμασκό, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκαν πολλές ισχυρές εκρήξεις ενώ καπνοί αναδύονται στην ανατολική πλευρά της πρωτεύουσας της Συρίας.

Σύμφωνα με τη συριακή κρατική τηλεόραση ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα για την αντιμετώπιση της επίθεσης.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε αυτή την απάντηση μέχρι να σταματήσει η κυβέρνηση της Συρίας τη χρήση απαγορευμένων χημικών όπλων», ανέφερε επίσης ο Τραμπ στην ομιλία του.

Απευθυνόμενος στη Ρωσία και το Ιράν, ο Τραμπ ρώτησε: «Τι είδους έθνος θα ήθελε να συνδεθεί με τη μαζική δολοφονία αθώων ανδρών, γυναικών και παιδιών;»

Μετά το διάγγελμα Τραμπ ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση της Τερέζας Μέι η οποία δήλωσε πως εξουσιοδότησε τις βρετανικές δυνάμεις στη Συρία.

«Εξουσιοδότησα τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις να διεξάγουν συντονισμένες και στοχευμένες επιθέσεις για να υποβαθμίσουν τις δυνατότητες χημικών όπλων του συριακού καθεστώτος», δήλωσε η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

Λίγο αργότερα και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διέταξε τη γαλλική στρατιωτική επέμβαση στη Συρία μαζί με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.



BREAKING: Air defense systems being activated over Damascus now as U.S. starts striking targets in Syria. pic.twitter.com/BEMBPjL54s