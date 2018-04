Γ.Γ ΟΗΕ: Οι μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων δεν υπάρχουν πια

Στην παραδοχή ότι οι μηχανισμοί διαχείρισης και διασφάλισης των κλιμακούμενων κινδύνων που υπήρχαν στο παρελθόν δεν φαίνεται να υπάρχουν σήμερα, έγραψε στο twitter ο Γ.Γ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στο tweet του σημειώνει ότι ο ψυχρός πόλεμος επέστρεψε αλλά με την διαφορά ότι αυτή την φορά υπάρχει αδυναμία διαχείρισης των κρίσεων.

The Cold War is back — with a vengeance but with a difference. The mechanisms and the safeguards to manage the risks of escalation that existed in the past no longer seem to be present. My remarks to the Security Council: https://t.co/ISRvKL1bgs