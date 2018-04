Κινητικότητα βρετανικών μαχητικών στο Ακρωτήρι (ΒΙΝΤΕΟ)

Βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη έφτασαν χτες βράδυ στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου.

Η ιστοσελίδα airlive.net, που δημοσιεύει μάλιστα και σχετικό βίντεο από χρήστη του twitter, αναφέρει πως τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου «είναι έτοιμα να προχωρήσουν σε δράση, εάν το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει αεροπορικές επιδρομές στη Συρία», γεγονός που έχει ήδη γίνει.

LATEST: 2 fighter jets have just landed in the past few minutes at RAF Akrotiri in Cyprus, the nearest air base to Syria. It’s as Theresa May is to hold a ‘war cabinet’ later this morning to discuss strike action in #Syria after the alleged chemical weapons attack by Pres. Assad. pic.twitter.com/CcejevPjfW