Τα γυρίζει ο Τραμπ για επίθεση στη Συρία – Νέα τοποθέτηση

Αποκλιμάκωση της έντασης, με νέο tweet, επιχειρεί να πράξει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος σημειώνει ότι ποτέ δεν είπε πότε θα γίνει η επίθεση στη Συρία.

Αυτή, αναφέρει, θα μπορούσε να γίνει πολύ σύντομα, αλλά και καθόλου.

Συρία 2011-2018: To χρονικό του πολέμου (BINTEO)

Σε κάθε περίπτωση, προσθέτει, οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάτω από τη διοίκησή μου, έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να απαλλαγούν από τον ISIS στην περιοχή. Πού είναι το δικό σας «Ευχαριστούμε την Αμερική», διερωτήθηκε.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”