Ν. Υόρκη:Εκκενώθηκε το κτήριο Μόνιμης Αντιπροσωπίας Κύπρου

Εκκενώθηκε σήμερα το απόγευμα λόγω πυρκαγιάς το κτήριο της Μόνιμης Αντιπροσωπίας της Δημοκρατίας στον ΟΗΕ, στο οποίο συστεγάζονται το Γενικό Προξενείο, το Εμπορικό Κέντρο, το Γραφείο Τύπου και το γραφείο του Ναυτικού Ακολούθου της Κύπρου στη Νέα Υόρκη.

Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τη 1:30 τοπική ώρα, πιθανόν από το υπόγειο, απ΄ όπου έβγαινε πυκνός καπνός, ο οποίος κατέκλυσε όλο το κτήριο. Αμέσως το κτήριο εκκενώθηκε με ασφάλεια από το προσωπικό – που είναι καλά στην υγεία του - και ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία η οποία κατέφθασε αμέσως.

Incident at the Permanent Mission of #Cyprus involving several emergency response vehicles. #NYFD.#breakingnews pic.twitter.com/iDLvMe3HwL