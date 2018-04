Γερμανία:Όχημα έπεσε σε πεζούς -Νεκροί & δεκάδες τραυματίες

Ένα βαν έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων στην πόλη Μύνστερ της δυτικής Γερμανίας. Επίσημη ενημέρωση αναφέρει ότι υπάρχουν 4 νεκροί μαζί με τον δράστη και περίπου 26 τραυματίες, 6 εκ των οποίων σοβαρά.

Ο δράστης όπως αναφέρουν γερμανικά Μέσα αυτοπυροβολήθηκε ενώ η τοπική αστυνομία καθησυχάζει σύμφωνα με το Spiegel και προσθέτει ότι δεν αναζητεί άλλους δράστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel, οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια.

Η περιοχή είναι δημοφιλής τόσο σε ντόπιους, όσο και σε τουρίστες.

Σε κλοιό ασφαλείας η περιοχή

Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές, οι οποίες μέσω καλούν τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο. Πάνω από την περιοχή πετούν ελικόπτερα, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό εκρηκτικών. Όπως μεταδίδει η Bild, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, όλες οι διαθέσιμες αστυνομικές και ειδικές δυνάμεις της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας διατάχθηκαν να κατευθυνθούν στο Μύνστερ.

Σύμφωνα με το SPIEGEL ONLINE, οι Αρχές ερευνούν για εκρηκτικά, ενώ οι έρευνες εκτείνονται σε μεγάλη έκταση στη γύρω περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η Γερμανία βρέθηκε στο στόχαστρο τρομοκρατών τον Δεκέμβριο του 2016, όταν ένα φορτηγό έπεσε σε πλήθος στην Χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο, σκορπώντας το θάνατο σε 12 ανθρώπους.

Χάρτης της περιοχής

