Νεκρή η δράστης που άνοιξε πυρ στα γραφεία του YouTube(vids)

Συναγερμός έχει σημάνει στην Καλιφόρνια μετά από πληροφορίες για πυροβολισμούς στα κεντρικά γραφεία του YouTube στο Σαν Μπρούνο.

Σύμφωνα με το RT από το περιστατικό έχουν τραυματιστεί τέσσερα·άτομα ενώ δράστης ήταν γυναίκα, που είναι νεκρή.

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 Απριλίου 2018

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

Άλλος εργαζόμενος, έγραψε στο twitter ότι υπάρχει ένοπλος μέσα στα γραφεία. «Άκουσα πυροβολισμούς και στη συνέχεια είδα ανθρώπους ενώ εγώ καθόμουν στο γραφείο μου. Τώρα έχω αμπαρωθεί μέσα σε ένα δωμάτιο με συνεργάτες μου» γράφει ο Vadim Lavrusik‏.

Σύμφωνα με το BBC, στη σκηνή έσπευσαν ασθενοφόρα ενώ οι Αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες να μην πλησιάζουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την LA Times οι Αρχές δεν έχουν συνδέσει το περιστατικό με τρομοκρατία.

Την ίδια ώρα εκπρόσωπος του γενικού νοσοκομείου Σαν Φρανσίσκο ανέφερε στο NBC ότι έχουν μεταφερθεί εκεί 4 με 5 άτομα εξαιτίας του συμβάντος, χωρίς να έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Google, ιδιοκτήτρια εταιρεία του YouTube, ανέφερε ότι διερευνάται περιστατικό πυροβολισμού.

Αυτόπτες δημοσίευσαν φωτογραφίες με εργαζόμενους να βγαίνουν από το κτίριο έχοντας τα χέρια στο κεφάλι τους.

Βίντεο του καναλιού KGO, που συνεργάζεται με το CNNi, δείχνει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έξω από τα γραφεία του YouTube.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο και οι αστυνομικοί τους ελέγχουν έναν-έναν για όπλα.

We were sitting in a meeting and then we heard people running because it was rumbling the floor. First thought was earthquake. https://t.co/gmolQmRXm1 — Todd Sherman (@tdd) April 3, 2018

We are seeing @YouTube employees being brought out with hands up! pic.twitter.com/ZlSMY9FIVm — Erin (@erinjeanc) April 3, 2018

There are police surrounding the @YouTube building - potential shooter. Be safe! pic.twitter.com/4JTKkn3Oy1 — Erin (@erinjeanc) April 3, 2018

Στα κεντρικά της εταιρείας η οποία ανήκει στην Google εργάζονται περίπου 800 υπάλληλοι. H Google Communications ανακοίνωσε, ότι συνεργάζεται με τις αρχές και θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες όταν αυτό καταστεί εφικτό.

Η επίσημη ανακοίνωση της Google:

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available. — Google Communications (@Google_Comms) April 3, 2018

Οι αναφέρουν οι αυτόπτες μάρτυρες

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι αρχικά άκουσε δύο με τρεις πυροβολισμούς και στη συνέχεια περίπου δέκα.

Εργαζόμενη του YouTube, που συνομιλούσε εκείνη την ώρα με συνάδελφό της που ήταν μέσα στο κτίριο δήλωσε στο CNNi ότι άκουσε ανθρώπους να φωνάζουν.

«Αναστατώθηκε και ακουγόταν πολύ φοβισμένη» είπε η γυναίκα, λέγοντας παράλληλα ότι εκείνη βρισκόταν σε άλλο κτήριο της εταιρίας λίγα μέτρα παραπέρα.

«Ήταν δύσκολο να καταλάβω τι άλλο συμβαίνει…» είπε η ίδια.

Ένας άλλος εργαζόμενος σε κοντινό εστιατόριο ανέφερε στο Fox ότι φρόντισε μια γυναίκα, η οποία δέχτηκε πυροβολισμό στο πόδι. Μερικοί από τους τραυματίες είχαν δεχτεί πυρά όταν εγκατέλειπαν το κτίριο.