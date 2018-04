Σφοδρή σύγκρουση τρένων στη Γερμανία με δεκάδες τραυματίες

Συναγερμός σήμανε σε μετρό της Γερμανίας.

Σύμφωνα με το RT, δυο τρένα συγκρούστηκαν, μεταξύ των γερμανικών πόλεων Duisburg & Meiderich.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 20 άτομα, κάποια από αυτά σοβαρά, ενώ υπάρχει αναφορά για σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι σε έναν επιβάτη.

Στο σημείο έσπευσαν διασωστικές δυνάμεις ενώ σημειώνεται και καθυστέρηση δρομολογιών.

Τα αίτια της σύγκρουσης, μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά.

Breaking: Two trains have collided in Duisburg-Meiderich, Germany. At least 35 people were injured in the incident.