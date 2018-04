Νετανιάχου σε Ερντογάν: Μιλάς εσύ που κατέχεις τη Β. Κύπρο;

Το Ισραήλ είναι το νέο «θύμα» των λεκτικών απειλών του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, με αφορμή τα αιματηρά επεισόδια στη Γάζα τις προηγούμενες μέρες που στοίχισαν την ζωή σε 16 Παλαιστίνιους, χαρακτήρισε εκ νέου το Ισραήλ ως κράτος «τρομοκράτη», όπως και τον πρωθυπουργό του. Η πρόκληση δεν έμεινε αναπάντητη από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είπε στον Ερντογάν πως δεν μπορεί να κάνει κριτική αυτός που κατέχει τη Βόρεια Κύπρο και το Αφρίν.

«Ο Ερντογάν δεν έχει συνηθίσει να του αντιμιλούν. Πρέπει ν' αρχίσει να το συνηθίζει. Αυτός που κατέχει τη Βόρεια Κύπρο και την κουρδική ζώνη και σφαγιάζει αμάχους στο Αφρίν, δεν μπορεί να μας κάνει κήρυγμα για αξίες και ηθική», αναφέρει συγκεκριμένα ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο twitter.



PM Netanyahu: Erdogan is not used to being talked back to. He should start getting used to it. He who occupies Northern Cyprus and the Kurdish region and butchers civilians in Afrin should not lecture us about morality and values.