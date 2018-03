Το tweet του Τραμπ για την Ελλάδα και την 25η Μαρτίου (pic)

«Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακηρύσσει την 25η Μαρτίου 2018 ως Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Εθνική Ημέρα του εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας» αναφέρει σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύει την ανάρτησή του με την Προεδρική Διακήρυξη που υπέγραψε για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Η συγκεκριμένη διακήρυξη, που υπογράφηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια της ετήσιας δεξίωσης που οργανώνεται για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, αναφέρεται στη διευρυμένη στρατηγική και οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ, αλλά και στην επερχόμενη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, στην οποία η Αμερική θα είναι η τιμώμενη χώρα, όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, σε σχετικό τηλεγράφημα του ανταποκριτή του ΑΠΕ-ΜΠΕ στις ΗΠΑ στις 23/3.

“President Donald J. Trump Proclaims March 25, 2018, as Greek Independence Day: A National Day of Celebration of Greek and American Democracy” https://t.co/GwSJ2UK2xD pic.twitter.com/GltMwxINA2