Καταδίκη των τουρκικών προκλήσεων από Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

Οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) καταδίκασαν τις τρέχουσες προκλήσεις της Τουρκίας κατά της κυριαρχίας της Κύπρου στη Σύνοδο Κορυφής του ΕΛΚ στις Βρυξέλλες σήμερα.

Οι ηγέτες του ΕΛΚ ζήτησαν επίσης άμεση αποσυμφόρηση της κατάστασης για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Με την ευκαιρία αυτή, ο Πρόεδρος του ΕΛΚ Joseph Daul έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, εξακολουθεί να προωθεί εσκεμμένα τις συγκρούσεις και να αυξήσει τις εντάσεις εναντίον της Κύπρου.

Οι ηγέτες του ΕΛΚ εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για τις συνεχείς επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα για τις κλιμακούμενες παραβιάσεις της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου στα χωρικά ύδατά της και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Η συμπεριφορά αυτή αποσταθεροποιεί την ασφάλεια στην περιοχή και αντιφάσκει με τις υποχρεώσεις της Τουρκίας να σέβονται τις σχέσεις καλής γειτονίας με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η ασφάλεια στη Μεσόγειο δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο. Καλούμε την Τουρκία να αποφύγει αμέσως τη μελλοντική επιθετικότητα και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. Η Τουρκία πρέπει επίσης να ξεκινήσει διάλογο με την Ελλάδα για να επιτρέψει την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτών που συνελήφθησαν την 1η Μαρτίου.

EPP: “Turkey must immediately halt its aggression against Cyprus”. Strong support to President Anastasiades, Cyprus and Greece. https://t.co/ZPTbfMCHE5