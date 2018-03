ΗΒ:Εντοπίστηκε ύποπτo πακέτo στα γραφεία Cambridge Analytica

Συναγερμός σήμανε στα γραφεία της Cambridge Analytica στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το RT, εντοπίστηκε ύποπτο πακέτο στα γραφεία της εταιρείας Cambridge Analytica, με αποτέλεσμα την εκκένωση του κτιρίου.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί, καθώς και η αστυνομία.

Η εταιρεία, που εδρεύει στο Λονδίνο, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας "θύελλας" αυτήν την εβδομάδα μετά τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας ότι πλήρωσε έναν ακαδημαϊκό για να συγκεντρώσει τα στοιχεία 50 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook, ώστε να σκιαγραφήσει τα προφίλ Αμερικανών ψηφοφόρων πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

The scene on Bloomsbury Street, emergency services trying to get through. Cordoned off area towards New Oxford Street. @BBCBreaking @SkyNewsBreak pic.twitter.com/yFh8FQ7h0C