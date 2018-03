Εάλω το Αφρίν - Πλιάτσικο Τούρκων-τζιχαντιστών (VIDΕΟ-PHOTΟ)

Υπό τον έλεγχο του τουρκικού στρατού και των μισθοφόρων της Τουρκίας, του Ελεύθερου Συριακού Στρατού, βρίσκεται από την Κυριακή το πρωί η πόλη του Αφρίν, μετά από δυο μήνες ασφυκτικής πολιορκίας. Η κόκκινη σημαία με το μισοφέγγαρο κυματίζει πλέον στο κέντρο της μαρτυρικής πόλης, της οποίας ο πληθυσμός έχει αποχωρήσει.

Today, civilians in Afrin fled in fear for their lives as Turkey and allied jihadi groups prepared to enter the city. #BreakSilenceOnAfrin pic.twitter.com/4rh9KuPggu