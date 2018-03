Φλόριντα:Συντριβή F16 του Πολ.Ναυτικού– Μαρτυρίες για έκρηξη

Συντριβή ενός τζετ του Πολεμικού Ναυτικού σημειώθηκε στην Φλόριντα.

Ένα F18 συνετρίβη στην θάλασσα, κοντά σε ναυτική βάση. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Εκπρόσωπος της ναυτικής βάσης στα αμερικανικά ΜΜΕ οι δυο επιβαίνοντες, πιλότος και συγκυβερνήτης σώθηκαν χάρη στην έγκαιρη και σωστή χρήση του αλεξίπτωτου.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για έκρηξη του τζετ στον αέρα, δευτερόλεπτα προτού συντριβεί στην θάλασσα.

Holy crap, just saw a nAvy jet crash and explode @NASKeyWest Praying he ejected pic.twitter.com/puPmy2zkRF