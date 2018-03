Συναγερμός στο βρετανικό κοινοβούλιο λόγω ύποπτου πακέτου

Συναγερμός σήμανε στο βρετανικό κοινοβούλιο, μετά από εντοπισμό ύποπτου πακέτου.

Σύμφωνα με το RT, το ύποπτο πακέτο εντοπίστηκε στο κτίριο Norman Shaw της βρετανικής βουλής.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο πυροτεχνουργών, που εξετάζει το πακέτο.

BREAKING: Cops scrambled to Houses of Parliament over suspicious package https://t.co/wTlujoePCI pic.twitter.com/Jv2jNOCx9Q