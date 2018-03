Βιέννη: Επιθέσεις με μαχαίρι σε πεζούς –Τέσσερις τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δυο διαφορετικές επιθέσεις με μαχαίρι στην αυστριακή πρωτεύουσα το απόγευμα της Τετάρτης (7/3).

Ο πρώτος επιτιθέμενος αναφέρει το RT, επιτέθηκε τυφλά στους πεζούς ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό,

Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα καθώς επίσης και η ταυτότητα του.

Η αρχική πληροφόρηση έκανε λόγο για ένα άνδρα και δύο γυναίκες ηλικίας μεταξύ 40 και 50 ετών οι οποίοι υπέστησαν σοβαρά τραύματα κατά την επίθεση και έχουν νοσηλευτεί. Την ίδια ώρα μεγάλη αστυνομική δύναμη, συμπεριλαμβανομένης μιας μονάδας Ειδικών Δυνάμεων, έχει αναπτυχθεί στην περιοχή, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν Αυστριακά Μ.Μ.Ε προσθέτοντας ότι η σκηνή έχει αποκλειστεί. Παράλληλα οι κάτοικοι έχουν παροτρυνθεί να παραμείνουν στο σπίτι τους.

#TUBreaking : Photo's from the scene of the stabbing situation in #Vienna , Austria. Photo's via the Updater's @ELINTNews pic.twitter.com/RkQivPnILH

Το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στο περίφημο Prater Park της αυστριακής πρωτεύουσας περίπου στις 19:45 τοπική ώρα.

DETAILS: Praterstasse, a residential area next to Prater Park and just a few miles from Hofburg Castle, remains closed off following the attack. As of now, motive has not been found https://t.co/Yz8dWj8nBC #Vienna #Austria pic.twitter.com/RAZiOWPAWM