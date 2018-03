Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο Μπρούκλιν-2 παιδιά νεκρά-pics

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Μπρούκλιν των ΗΠΑ, στο πάρκο Slope, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο παιδιά και να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι

Ανάμεσά στους τραυματίες είναι και μία έγκυος γυναίκα, ενώ μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν ξεκαθαρίσει εάν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια ή για δυστύχημα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε αμέσως μετά το περιστατικό να διαφύγει, αλλά συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της 9th Street και Fifth Avenue.

CHILDREN STRUCK: Aerial footage shows the aftermath of a deadly collision in Brooklyn, with two children killed and a woman believed to be their mother hospitalized after a driver slammed into them and crashed into a parked car; the driver is in police custody. pic.twitter.com/KkfpmS20NT