Νεκροί και τραυματίες από κατάρρευση κτιρίου στην Πολωνία

Πολυκατοικία κατέρρευσε στην πόλη Πόζναν της Πολωνίας, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 24.

Εκπρόσωπος των Αρχών δήλωσε πως 24 ομάδες πυροσβεστών «χτένισαν» όλο το κτίριο, το οποίο αποτελούνταν από 18 διαμερίσματα και 40 συνολικά κατοίκους, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Εργαζόμενη του νοσοκομείου της περιοχής έκανε λόγο για ένα μικρό κορίτσι που βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και για δύο ακόμη παιδιά τα οποία, ευτυχώς, έφυγαν με μόνο μερικές μελανιές.

Ο περιφερειάρχης δήλωσε πως είναι αρκετά νωρίς για να αναφερθεί η ακριβής αιτία της κατάρρευσης, αλλά ανέφερε πως ίσως να οφείλεται σε έκρηξη αερίου.

BREAKING: 4 people are dead, 22 injured after a gas explosion and resulting house collapse in Poznan western Poland. pic.twitter.com/Pxhwwcfftf