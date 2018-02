Λέστερ: Μεγάλη έκρηξη και πυρκαγιά σε κτίριο (Pic/Vid)

Λόγο για μεγάλη έκρηξη και πυρκαγιά στο Λέστερ κάνουν βρετανικά Μέσα. Τα Μέσα μεταδίδουν ότι γύρω στις 19.10 τοπική ώρα η Αστυνομία έλαβε κλήση για μεγάλη πυρκαγιά.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή. Σύμφωνα με την Mirror, η τοπική Αστυνομία έκανε λόγο για «μεγάλο περιστατικό» και συστήνει στον κόσμο όπως αποφεύγει την περιοχή.

Όπως μεταδίδουν αυτόπτες μάρτυρες σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Hinckley Road. Η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς δυο κτίρια ενώ δεν έχει γίνει λόγος για τραυματίες.

@Leicester_Merc @BBCLeicester Mass EXPLOSION on Hinckley road leicester now fire crews and police in attendance

BREAKING NEWS: Massive explosion rocks a building in Leicester, UK. A fire is currently ongoing. The Police has declared a ‘major incident’, and ask people to avoid the area.

More info soon... pic.twitter.com/jn5P42UKy8