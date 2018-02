Απόφαση - «βόμβα»: Θα απολύονται και έγκυοι εργαζόμενες

Σε μια απόφαση που αναμένεται να προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, αλλά που ήδη έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα, προχώρησε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οι δικαστές έκριναν ότι επιτρέπεται η απόλυση εγκύων εργαζομένων, στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων.

Όπως μεταδίδει το in.gr, σύμφωνα με την απόφαση - βόμβα στην περίπτωση της απόλυσης, ο εργοδότης οφείλει να γνωστοποιήσει στην έγκυο εργαζομένη τους λόγους που δικαιολογούν την απόλυση καθώς και τα αντικειμενικά κριτήρια που καθορίστηκαν για την επιλογή των εργαζομένων που θα απολυθούν.

Ιστορικό

Στις 9 Ιανουαρίου 2013, η ισπανική εταιρία Bankia άρχισε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων ενόψει ομαδικών απολύσεων. Στις 8 Φεβρουαρίου 2013, η διαπραγματευτική ομάδα κατέληξε σε συμφωνία με την οποία καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής των προς απόλυση εργαζομένων, καθώς και τα κριτήρια σχετικά με την προτεραιότητα όσον αφορά τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στην επιχείρηση.

