Toύρκοι χτύπησαν Κούρδους με τοξικά

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στους Τούρκους και τους Κούρδους.

Σύμφωνα με το RT, τουρκικές δυνάμεις που σχετίζονται με την επιχείρηση "κλάδου ελαίας" κατά των κουρδικών πολιτοφυλακών στα βορειοδυτικά της Συρίας έκαναν χρήση τοξικών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό έξι πολιτών.

Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο διευθυντής του τοπικού νοσοκομείου,Joan Mohammed, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι "έξι άτομα διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα ασφυξίας λόγω της χρήσης βλημάτων με δηλητηριώδη αέρια από το τουρκικό καθεστώς στην πόλη Aranda".

Six civilians injured by chemical gas by Turkish army in the village of Aranda in Afrin ١ pic.twitter.com/YjQJg57zHN