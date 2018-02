Που ανήκε ο δράστης του μακελειού της Φλόριντα

Ο ηγέτης της τοπικής λευκής εθνικιστικής ομάδας επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος στο γυμναστήριο της Φλόριντα ήταν μέλος της οργάνωσης του σύμφωνα με το RΤ.

Όπως προσθέτει το δημοσίευμα, ο 19χρονος Νίκολας Κρουζ, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, μια μέρα μετά το μακελειό στο Πάρκλαντ της Φλόριντα.

Έχει κατηγορηθεί για 17 κατηγορίες προσχεδιασμένης δολοφονίας.

BREAKING: Nikolas Cruz, alleged perpetrator in the deadly school shooting in Parkland, Florida, was associated with white supremacist group Republic of Florida & participated in the group’s training exercises, according to the group’s leader. More info: https://t.co/eTCTx1fUdP