Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Φλόριντα-Σύλληψη του δράστη(vid)

Συναγερμός στις ΗΠΑ έπειτα από πυροβολισμούς σε σχολείο στη Φλόριντα

Την εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος Marjory Stoneman Douglas High School στη Φλόριντα διέταξαν οι Αρχές, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, σύμφωνα το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπρόουαρν στη Φλόριντα, τον τοπικό αρχηγό της πυροσβεστικής και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Daily Mail μεταδίδει πως τουλάχιστον πέντε άνθρωποι δέχονται τις πρώτες βοήθειες, ενώ τοπικά Μέσα αναφέρουν ότι τουλάχιστον 20 άθρωποι τραυματίστηκαν.

Περίπου δύο ώρες μετά την επέμβαση της αστυνομίας, ο δράστης εξουδετερώθηκε από τις ειδικές δυνάμεις και όπως αναφέρουν πληροφορίες από το γραφείο του σερίφη, τέθηκε υπό κράτηση.

Σε πλάνα από το σημείο, μαθητές φαίνονται να βγαίνουν τρέχοντας από το κτίριο ενώ περί τους πέντε ανθρώπους μεταφέρθηκαν με φορεία από τραυματιοφορείς.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δεκάδες περιπολικά, ένα τανκ και μια ομάδα πάνοπλων αστυνομικών.

Στο σχολείο φοιτούν περί τους 2.000 μαθητές, όπως αναφέρει το CNNi.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 2:40 τοπική ώρα, λίγα λεπτά μετά το σχόλασμα.



Police are working an active shooter scene, and ask that if you are in touch with your student you ask that they remain calm and barricaded until police come to their room, this is for everyone's safety. Do NOT call our 911 or non-emergency number unless it is an emergency.