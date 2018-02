Φάκελο με άσπρη σκόνη έλαβε η σύζυγος του γιου του Τραμπ

Στο νοσοκομείο Νέας Υόρκης διακομίστηκε η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ Βανέσα, γιου του Αμερικανού Προέδρου αφού άνοιξε φάκελο που του εστάλη ο οποίος περιείχε λευκή σκόνη.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα, η Βανέσα Τραμπ άνοιξε τον φάκελο που εστάλη στο διαμέρισμά της στο Μανχάταν περί τις 10:00 τοπική ώρα, ενώ βρισκόταν ανάμεσα σε κόσμο ο οποίος μετά το συμβάν είναι καλά στην υγεία του.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ γίνεται στόχος με αποστολή "ύποπτου πακέτου".

